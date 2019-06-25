Поток туристов на Байкал предложено принудительно ограничить

Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на пленарном заседании Всероссийского водного конгресса в Москве заявил, что поток туристов на озеро Байкал должен быть ограничен ради сохранения экологической обстановки.

«Нам придется искусственно ограничивать поток туристов на Байкал, как грустно это не звучит. Потому что если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, нам надо что-то делать и с людским потоком», – передает ТАСС слова Иванова.

По его словам, туристическая индустрия становится проблемой для экологии озера.

«Бытовые отходы растут неимоверными темпами, на Байкал приезжают миллионы туристов, среди них очень много диких туристов. На Байкале, как грибы, строятся маленькие гостиницы, прямо на берегу озера. Ни у одной из них не строятся очистные сооружения, все идет в Байкал, тонны мусора валяются прямо на берегу», – заявил спецпредставитель президента России.



Напомним, 12 июня на Байкале зафиксировали массовую гибель рыбы.

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