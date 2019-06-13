На Байкале зафиксировали массовую гибель рыбы

Россельхознадзор Иркутской области и Бурятии устанавливает причину массовой гибели рыбы в бухте озера Байкал вблизи Северобайкальска.

«12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда (8 км от г. Северобайкальска) Республики Бурятия установлен факт гибели рыбы – около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика, а также рака гаммаруса», – сказано на сайте Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Уточнятся, что специалист Россельхознадзора уже взял пробы воды, донных отложений и рыбы в присутствии представителей прокуратуры, отдела контроля, надзора и рыбоохраны АБГУ Росрыболовства, ихтиолога-эксперта Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО».

После этого пробы были направлены в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию, которая сообщит результаты в течение недели.

«Специалисты не исключают вариант естественного выброса обитателей озера посредством сильной волны», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось о массовой гибели рыбы в Москве из-за жары и нехватки кислорода.