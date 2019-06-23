Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко «Гражданская позиция» Александр Комарницкий, которого ранее избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.

Гайструк сообщил в Facebook, что в воскресенье, 23 июня, умер «пылкий патриот Украины» Александр Комарницкий.

«Полиция побила Сашу до состояния, которое стало смертельным. За что? Только за то, что отказался свидетельствовать о том, о чем понятия не имел», – добавил он.

Сообщается также, что партия «Гражданская позиция» требует жесткого и неотвратимого наказания, а также увольнения руководства областной Нацполиции.

Ранее Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника Комарницкого, который отказался быть понятым при изъятии оружия у некого задержанного, передает РИА «Новости».

До этого полицейский в Конотопе на служебном авто сбил ребенка, а в Переяславе-Хмельницком двое пьяных украинских правоохранителей застрелили пятилетнего мальчика.