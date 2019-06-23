Стало известно о призывах советников к Трампу нанести удар по Ирану

Советники президента США Дональда Трампа призывали его нанести авиаудары по Ирану, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник заявил, что советники по нацбезопасности рекомендовали ему нанести удары по нескольким целям в Иране. Трамп, как утверждает издание, возмутился, что его «хотят втянуть в войну». «Это отвратительно», – приводит его слова РИА «Новости».

«Нам не нужно больше войн», – заявил он.

Издание указывает, что Трамп был недоволен денежными потерями из-за сбитого иранскими военными беспилотника – около 130 млн долларов. Президент США также отметил, что не пошел на ответный удар из-за плохой реакции избирателей на человеческие жертвы. Он считает, что при ударе могли бы погибнуть около 150 человек.

«Я не хочу убивать 150 иранцев. Я не хочу убивать 150 кого бы то ни было, если это не совершенно необходимо», – отметил Трамп.

Один из чиновников Белого дома в ответ заявил, что такие жертвы могли бы быть только при наихудшем сценарии удара днем, однако они были запланированы на ночь.

«Это все равно было слишком много для Трампа», – пишет газета.

Ранее Трамп заявил, что не отменял собственного приказа о нанесении авиационного удара по Ирану. Перед этим он пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае военного конфликта с США. Он также говорил, что хочет сделать исламскую республику «снова великой».