В полицию заявили из-за вандализма над памятником Солженицыну в Москве

На памятнике писателю Александру Солженицыну в Москве до блеска начистили несколько букв в подписи, чтобы выделить в его фамилии слово «лжец». В связи с этим Дом Русского зарубежья им. Солженицына подал заявление в полицию, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Дом Русского зарубежья имени Солженицына подал заявление в ОВД Таганское о вандализме», – сообщил Венедиктов в своем Telegram.

Накануне он опубликовал в Instagram фотографию памятника, на котором неизвестные натерли до блеска несколько букв в подписи на постаменте писателю, чтобы выделить слово «лжец».

Вдова Александра Солженицына назвала испортивших памятник людей «отморозками», сообщает «Говорит Москва».