В «Алмаз-Антей» раскрыли особенности ракет С-500

Заместитель гендиректора по научно-техническому развитию, первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Сергей Друзин рассказал, что ракеты для системы противовоздушной обороны С-500 cмогут работать за пределами атмосферы.

«У С-500 расширен типаж целей. Система может применяться и для борьбы с баллистическими целями всех типов. Это потребовало как увеличения энергопотенциала локационных средств, так и создания новых ракет, которые могут работать за пределами атмосферы, где невозможно аэродинамическое управление», – сказал Друзин РИА «Новости».

Он отметил, что локаторы С-500 построены на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство, таким образом сигнал формируется самой антенной.

«В ее составе имеются относительно небольшие по мощности усилители, которые специальным образом фазируются. Вместо электровакуумных приборов с напряжениями 30-40 кВ используются приборы с напряжением не более 27 В. Это конструктивно существенно упрощает задачу. Это положительно влияет на надежность, а также на безопасность эксплуатации», – уточнил Друзин.

Замконструктора «Алмаз-Антей» пояснил, что активные фазированные решетки позволяют получить более полные характеристики по излучаемой мощности и по ширине спектра применяемых сигналов. «На сегодняшний день технология изготовления АФАР на предприятиях Концерна освоена в полном объеме. Локаторы созданы и проходят тестирование в рамках испытаний новой системы», – добавил он.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты для С-500 будут готовить в тверской военной академии воздушно-космической обороны им. маршала Г.К. Жукова.

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