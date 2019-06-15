Подводный робот «Клавесин» прошел испытания в России

Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» испытало подводного робота «Клавесин-2Р-ПМ», говорится в годовом отчете предприятия.

Испытания прошли еще в 2018 году, однако известно о них стало только сейчас. Отмечается, что специалисты подтвердили правильность решений, заложенных в комплекс, а также основные принципы его функционирования, передает РИА «Новости».

Впервые информация о «Клавесине-2Р-ПМ» появилась в отчете компании за 2016 год. В документе подчеркивалось, что конструкция представляет собой подводный аппарат с увеличенной дальностью и глубиной погружения для осуществления обзорных и поисковых миссий на глубинах до шести тысяч метров.

Также «Клавесин-2Р-ПМ» предназначен для решения задач научно-исследовательского изучения Мирового океана.

Ранее стало известно, как будут устроены российские подводные лодки будущего.