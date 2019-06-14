Со счетов чиновников спишут нелегальные средства

Минюст приступил к разработке законопроекта, позволяющего обращать в доход государства средства с банковских счетов госслужащих, если они не смогут подтвердить легальность получения денег.

Документ разрабатывается в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, сообщила пресс-служба министерства.

В настоящее время данные меры работают только с их имуществом и ценными бумагами.

Средства служащих будут изыматься в случае, если сумма превысит общий доход чиновника и его супруги/а и они не смогут доказать законность прибыли.

Планируется, что он затронет тех чиновников, кто обязан подавать декларации о доходах, в том числе лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, а также работающих в госкорпорациях, Центробанке, Пенсионном фонде и других организациях, уточнили в пресс-службе Минюста.

Ранее Генпрокуратура заявила об успехах в борьбе с коррупцией. У бывшего главы Клинского района нашли незаконное имущество на 9 млрд рублей.

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