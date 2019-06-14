Памятник Ельцину осквернили на Урале

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который разрисовал краской памятник первому президенту России Борису Ельцину, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Нападение на памятник Ельцину было совершено 8 июня. Жители города активно распространяли фотографии разрисованного красной краской монумента в соцсетях, передает РИА «Новости».

Злоумышленником оказался мужчина 1959 года рождения по имени Георгий, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Первый раз еще в СССР за хулиганство. Второй раз по статье «Клевета», однако дело закончилось примирением сторон.

По словам Горелых, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Также отмечается, что мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года или ареста на срок до трех месяцев.

Ранее в Эстонии осквернили памятник казненным фашистами советским гражданам.

Также 2 июня националисты, устроившие пикет на съезде местных властей в Харькове, снесли бюст маршала Георгия Жукова.