В Эстонии осквернили памятник казненным фашистами советским гражданам

В эстонском городе Курессааре неизвестные осквернили памятник на братской могиле, где захоронены казненные во время фашистской оккупации советские граждане, пишут СМИ.

Вандалы нарисовали взрывающийся город, цифру «2019» и неразборчивые слова, пишет местная газета Meie Maa, передает ТАСС.

Старший следователь отдела полиции города Хеди Випп сообщила, что за это правонарушение полагается штраф за ущерб имуществу. В случае, если бы изображение включало фашистскую символику, то наказание было бы более серьезным, поскольку это расценивалось как акт вандализма против культурной ценности, отметила следователь.

Памятник был поставлен в 1965 году в городской крепости на месте братской могилы 215 граждан СССР, казненных фашистами. На нем высечены имена убитых.

В ноябре 2018 года вандалы осквернили памятник жертвам коммунизма в Таллине, на нем появились царапины и неразборчивые надписи.