В МЧС объяснили сообщения о химической опасности в Тверской области

В Главном управлении МЧС по Тверской области назвали причину сигнала гражданской обороны на радио и по телевидению.

В МЧС причиной сигнала называют технический сбой, связанный с работами на телерадиовещательной сети, передает РИА «Новости».

«Радиационный фон на территории Тверской области в норме», – отмечается в сообщении.

Ведомство просит граждан не предпринимать необдуманных действий.

Представитель Калининской АЭС сообщил, что энергоблоки атомной станции работают в штатном режиме.

«Нарушений и отклонений в работе энергоблоков Калининской АЭС нет. Радиационный фон <...> не превышает естественных фоновых значений», – сообщил он.

В среду по областному радио и на всех каналах телевидения в Тверской области прошла информация о химической и радиационной опасности. К людям обратились с просьбой выключить газ, свет, электроприборы, собрать документы, плотно закрыть окна и двери, надеть приборы индивидуальной защиты.