Премьер Грузии рассказал об успехах антироссийского списка «Отхозория-Татунашвили»

Принятый Грузией в прошлом году список лиц, обвиняемых в убийствах и иных преступлениях против своих граждан в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года, обрел международную поддержку и будет расширен, заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе в парламенте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«В США принят акт, который осуждает грубые нарушения прав человека в оккупированных регионах (так Тбилиси называет Абхазию и Южную Осетию) и введены санкции в отношение указанных лиц, Европарламент также поддержал, ввела санкции Литва, мы получили поддержку парламентов Ирландии и Канады», – сказал глава кабмина.

По его словам, продолжаются консультации о международной имплементации списка и его расширении.

«Есть легитимное ожидание на счет расширения. Мы хотим конкретных результатов (по поводу введения санкций)», – заявил он.

Оппозиция требует расширить этот список, включив в него фамилии, в частности, российских военных, дислоцированных в Абхазии и Южной Осетии.

По словам Бахтадзе, «стандарт обвинения должен быть очень высоким, невзирая на гражданство, чтобы иметь реальную поддержку международного сообщества».

В прошлом году 33 человека, которых Грузия обвиняет в убийствах и иных преступлениях против своих граждан в Абхазии и Южной Осетии с 1991 года, вошли в так называемый список Отхозория-Татунашвили.

Список назван так по фамилиям граждан Грузии, убитых в последнее время в Абхазии и Южной Осетии, бывших автономиях, в «оккупации» которых Тбилиси обвиняет Москву после войны 2008 года.