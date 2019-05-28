В российских ресторанах предложили разрешить стейки «с кровью»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил разрешить российскому общепиту подавать стейки прожарки «Rare», «Medium Rare» и «Medium», на что действуют ограничительные санитарные нормы; об этом идет речь в направленном президенту докладе уполномоченного.

Титов предложил отменить действующие санитарные нормы в России, которые запрещают подавать мясо с кровью и строганину, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад Титова.

По мнению автора, эти требования нужно исключить, так как предприниматели обязаны иметь ветеринарное свидетельство, которое гарантирует безопасность продуктов.

Кроме того, лишним требованием в документе называется запрет для общепита принимать некультивируемые грибы, например, белые и лисички.

«Предприятия общественного питания находятся до сих пор под давлением морально устаревших, избыточных требований, «доставшихся в наследство» от советской модели контроля работы типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР», – говорится в докладе.

К таким ограничениям автор доклада отнес установленную температуру салатов в заведениях общепита не ниже 10 градусов, температуру супов и горячих блюд не ниже 75 градусов.

«За новый временной этап были разработаны еще дополнительные требования, за которые отдельно взятое предприятие не может отвечать, например, за температуру воды из-под крана», – поясняется в документе.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что температура воды в кране ресторана находится вне компетенции предприятия.