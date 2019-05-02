Иностранные СМИ отреагировали на уход призывавшего Россию заткнуться британского министра

Западные СМИ отреагировали на увольнение министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который призывал Россию «заткнуться и уйти».

«Итак, в конце концов, не России, а самому Гэвину Уильямсону пришлось заткнуться и уйти», – написал автор Independent Том Пек, передает «ИноТВ».

«Это воистину чудо, что мы вообще увидели такого, как вы. Вы всегда с такой радостью публиковали в Instagram фотографии мусорных контейнеров, которые вы заполняли в выходные, или приготовленного в микроволновке попкорна, которым вы наслаждались, пересматривая сериал «Друзья». И вдруг неожиданно оказались во главе пятой крупнейшей армии в мире», – сыронизировал публицист в своем материале.

Также Пек напомнил, как Уильямсон пригрозил отправить авианосцы в территориальные воды Китая накануне визита британского главы минфина в Пекин, что сорвало торговые переговоры.

Сам Уильямсон в интервью Daily Mail рассказал, что после того, как премьер Тереза Мэй уволила его, он пришел в ярость.

«Премьер-министр только что уволил кого-то, кто не виновен и кто вытащил ее из нескольких передряг в прошлом. Я указал, что пару раз спас ее, сохранил в должности премьер-министра», – сказал Уильямсон изданию.

По его словам, увольнение стало позором не для него, а для самой Мэй.

«Я никогда ничего не сливал из Совета национальной безопасности. Это абсолютно точно, могу сказать это, я не сливал это», – заверил уволенный министр.

Издание Washington Examiner отмечает, что решение британского премьера бросит тень на отношения США и Великобритании в преддверии визита главы Белого дома Дональда Трампа в июне.

Также в материале подчеркивается, что США обеспокоены чересчур уважительным отношением Лондона к Пекину, несмотря на то, что американские власти больше доверяют Терезе Мэй в вопросах, касающихся Китая, нежели ее предшественникам.

Напомним, глава британского правительства Тереза Мэй отправила Уильямсона в отставку, так как «потеряла уверенность в его способности исполнять функции» министра.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала Уильямсона «невменяемым человеком, притворявшимся министром обороны».