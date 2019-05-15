Государство впервые за семь лет увеличило прямую долю в Газпроме

Прямая доля государства в Газпроме выросла впервые с 2012 года, свидетельствует отчет Газпрома.

Росимущество приобрело 18 тыс. акций, доля государства выросла до 38,37345426% (на 0,00007626%). Сейчас пакет стоит около 3,5 млн рублей.

В целом государство контролирует 50,23% акций Газпрома, передает «Интерфакс».

Накануне акции Газпрома достигли исторического максимума.