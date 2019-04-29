Названа сумма чистой прибыли Газпрома

Чистая прибыль Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году составила 1,46 трлн рублей, что в два раза больше по сравнению с 2017 годом.

Выручка Газпрома за 2018 год выросла на 25,5%, до 8,22 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Уточняется, что общий объем освоения инвестиций группы Газпром по газовым, нефтяным, электрогенерирующим и теплогенерирующим активам в соответствии с профильной программой на 2019 год должен составить 2,094 трлн рублей.

На 2018 год закладывались инвестиции на уровне 1,92 трлн рублей. Получается, что объем инвестиций в этом году увеличится на 9,04%.

Также сообщается, что компания Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода «Северный поток – 2» – в марте 2019 года привлекла у партнеров по проекту €220 млн.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в Европе нашли новый способ давления на Газпром.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД