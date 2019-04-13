Названы главные ошибки заблудившихся туристов

Эксперты проанализировали неудачные туристические походы и назвали главные ошибки потерявшихся путешественников.

Специалисты выделили неправильные решения туристов, которые сокращают возможность получить быструю помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.

Первую ошибку совершают туристы, которые не делятся с друзьями и близкими запланированным маршрутом, включающим карты местности и даты путешествия.

Еще одна ошибка связана с блужданием по местности, вместо того чтобы остановиться на открытой поляне, дожидаясь спасателей. В 65% случаев туристы продолжают движение, запутываясь все больше.

Третья ошибка путешественников – не взять с собой опознавательные яркие предметы. Турист сам в силах увеличить свои шансы для спасения, если возьмет с собой в поход привлекающие внимание детали. Спасатели советуют любым возможным способом обращать на себя внимание: при помощи зеркальца, свистка, яркой одежды.

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