Названы главные ошибки заблудившихся туристов

Взгляд
13 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:10  |  vz.ru
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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для всей российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

Владимир Можегов, публицист
Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Воинствующие борцуньи за все хорошее пока воюют исключительно в Твиттере и Фейсбуке. Но запрет на неправильное мнение – это прямо-таки путь к успеху! Сталин же к успеху, в конце-то концов, пришел. Подробности...
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      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
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            Названы главные ошибки заблудившихся туристов

            13 апреля 2019, 18:44

            Текст: Евгения Шестак

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            Эксперты проанализировали неудачные туристические походы и назвали главные ошибки потерявшихся путешественников.

            Специалисты выделили неправильные решения туристов, которые сокращают возможность получить быструю помощь, сообщает РИА Новости со ссылкой на Travel and Leisure.

            Первую ошибку совершают туристы, которые не делятся с друзьями и близкими запланированным маршрутом, включающим карты местности и даты путешествия.

            Еще одна ошибка связана с блужданием по местности, вместо того чтобы остановиться на открытой поляне, дожидаясь спасателей. В 65% случаев туристы продолжают движение, запутываясь все больше.

            Третья ошибка путешественников – не взять с собой опознавательные яркие предметы. Турист сам в силах увеличить свои шансы для спасения, если возьмет с собой в поход привлекающие внимание детали. Спасатели советуют любым возможным способом обращать на себя внимание: при помощи зеркальца, свистка, яркой одежды.

            Ранее Роскачество назвало способы сэкономить на путешествиях. 

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