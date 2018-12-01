Опубликовано видео «поражения» F-22 в воздушном бою

В Сети появилось видео учебного боя между французским истребителем Rafale и американским F-22 Raptor, на котором самолет французского производства одерживает победу.

Запись сделана с точки зрения прицельно-навигационного комплекса Rafale. На маневрах американский боевой летчик допустил несколько ошибок, что позволило французскому истребителю занять выгодную позицию для атаки. В реальном бою F-22 был бы уничтожен, так как Rafale дважды за 45 секунд получил возможность поразить оппонента ракетами, сообщает «Звезда».

При этом Rafale относится к четвертому поколению, F-22 – к пятому.

Отмечается, что видеоролик подтверждает мнение экспертов о том, что F-22 имеют недостатки в ближнем маневренном бою. Тактика ВВС США основывается на уничтожении неприятеля на больших расстояниях.

Ранее американские СМИ также писали, чем F-22 уступает российским Су-57.