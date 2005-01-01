Кириенко призвал к сокращению дистанции между властью и обществом

В России есть запрос на сокращение дистанции между властью и обществом, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко на международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.

«Важнейшая вещь на сегодняшний день – это как раз способность (руководителей) разговаривать с людьми, потому что важнейший запрос у людей к власти – это сокращение дистанции (между властью и обществом)», – сказал Кириенко, передает «Интерфакс».

По его словам, одна из ключевых проблем России – это «слишком большая дистанция власти и запрос на сокращение этой дистанции».

Кроме этого, Кириенко сказал, что в настоящее время в России отмечается усиление роли регионов и их руководителей, в частности, в реализации национальных проектов. «Это видно на работе Государственного совета, возглавляемого президентом России, в рамках которого созданы постоянно действующие рабочие группы по всем основным национальным проектам и по всем основным прорывным задачам, которые президент поставил перед страной», – заявил Кириенко.

По его словам, принципиальным является то, чтобы уровень управления был максимально близким к людям.

Кроме этого, Кириенко назвал неплохим советский опыт подбора кадров на руководящие посты. «Система работы с кадрами в советские годы была выстроена очень неплохо, и нам есть чему поучиться. Копировать нельзя, а поучиться есть чему – и у других стран, и у собственной истории», – заявил Кириенко.