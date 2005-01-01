В США женщин приравняли к геям и транссексуалам

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Религиозным призывникам придется отдать священный долг в армии

Российские священники, как правило, сами в свое время отслужили срочную службуФото: Сорокин Донат/ТАСС
Очередной призыв в Вооруженные силы, начавшийся 1 апреля, коснется десятков тысяч человек. Но что делать тем, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником? Как служат в Российской армии «святые отцы» и как относятся к ним в армиях других стран мира? Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Дворовые игры спасут мир от петли на шее

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Срaзу несколько опросов среди школьников показали удивительную вещь: наши дети всё больше предпочитают «дворовые игры» интернет-одиночеству. Такое впечатление, что они переболели, получили иммунитет и возвращаются в реальность. Подробности...

Медовый месяц Зеленского с Украиной будет коротким

Глеб Простаков, журналист
При прочих равных Зеленский станет президентом. Но такая победа обострит и без того звенящий политический кризис в стране. У Зеленского нет своей фракции в парламенте, ему не на кого опереться. Он станет президентом без портфеля. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...
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            В США женщин приравняли к геям и транссексуалам

               1 апреля 2019, 17:57
            Фото: Елена Пальм/Интерпресс/ТАСС
            Текст: Анастасия Норина

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            В США демократы внесли на рассмотрение в Палате представителей законопроект, который может прекратить существование безопасных мест для женщин, в частности женских раздевалок, туалетов, приютов для подвергшихся побоям и других.

            Согласно планам демократов, новый закон распространит защиту на геев и транссексуалов, предоставив им те же права на безопасные места, что и женщинам, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Wall Street Journal.

            Таким образом любой мужчина, который считает себя женщиной, получит право на посещение мест, предназначенных исключительно для женщин. В их число входят не только женские туалеты и раздевалки, но и приюты для жертв домашнего насилия. Автор материала считает, что это противоречит правам женщин, так как будет представлять для них прямую физическую угрозу.

            Согласно законопроекту, считающие себя женщинами мужчины смогут играть в женских командах, сражаться за трофеи, если не добились успеха в мужском спорте. Таким образом более быстрые и сильные мужчины получат доступ к женским соревнованиям. Также они смогут претендовать на женские стипендии.

            Отмечается, что разница в физической силе не была для женщин столь значительна, пока у них была возможность находиться в предназначенных специально для них безопасных местах. Однако, отмечает автор, вскоре все может измениться, когда правами женщин пожертвуют ради прав в пользу другой группы.

            Пересмотр категории «женщины» в категорию «женщины и те, кто себя такими считает» уничтожит «женщин и девочек как целостную правовую категорию и сведет на нет защиту их гражданских прав». Из материала следует, что называющие себя женщинами представители сильного пола легко могут появиться, когда осужденному мужчине проще будет отправиться в женскую тюрьму за совершенное преступление. Также подчеркивается, что насильники могут объявить себя женщиной, чтобы получить доступ в женский душ, а педофилы могут захотеть попасть в туалеты для девочек.

            В американском СМИ считают, что при контролирующих Сенат республиканцах такой закон вряд ли пройдет, однако демократы выдвигают данный законопроект не в первый раз и могут попытаться снова. В конце автор резюмирует, что к данной инициативе важно отнестись серьезно, так как она говорит о готовности левых пожертвовать женщинами и девушками ради «волков в овечьей шкуре», которые этим законом обязательно захотят воспользоваться.


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