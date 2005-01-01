В США женщин приравняли к геям и транссексуалам

В США демократы внесли на рассмотрение в Палате представителей законопроект, который может прекратить существование безопасных мест для женщин, в частности женских раздевалок, туалетов, приютов для подвергшихся побоям и других.

Согласно планам демократов, новый закон распространит защиту на геев и транссексуалов, предоставив им те же права на безопасные места, что и женщинам, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом любой мужчина, который считает себя женщиной, получит право на посещение мест, предназначенных исключительно для женщин. В их число входят не только женские туалеты и раздевалки, но и приюты для жертв домашнего насилия. Автор материала считает, что это противоречит правам женщин, так как будет представлять для них прямую физическую угрозу.

Согласно законопроекту, считающие себя женщинами мужчины смогут играть в женских командах, сражаться за трофеи, если не добились успеха в мужском спорте. Таким образом более быстрые и сильные мужчины получат доступ к женским соревнованиям. Также они смогут претендовать на женские стипендии.

Отмечается, что разница в физической силе не была для женщин столь значительна, пока у них была возможность находиться в предназначенных специально для них безопасных местах. Однако, отмечает автор, вскоре все может измениться, когда правами женщин пожертвуют ради прав в пользу другой группы.

Пересмотр категории «женщины» в категорию «женщины и те, кто себя такими считает» уничтожит «женщин и девочек как целостную правовую категорию и сведет на нет защиту их гражданских прав». Из материала следует, что называющие себя женщинами представители сильного пола легко могут появиться, когда осужденному мужчине проще будет отправиться в женскую тюрьму за совершенное преступление. Также подчеркивается, что насильники могут объявить себя женщиной, чтобы получить доступ в женский душ, а педофилы могут захотеть попасть в туалеты для девочек.

В американском СМИ считают, что при контролирующих Сенат республиканцах такой закон вряд ли пройдет, однако демократы выдвигают данный законопроект не в первый раз и могут попытаться снова. В конце автор резюмирует, что к данной инициативе важно отнестись серьезно, так как она говорит о готовности левых пожертвовать женщинами и девушками ради «волков в овечьей шкуре», которые этим законом обязательно захотят воспользоваться.