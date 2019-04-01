В порт Одессы прибыли два корабля НАТО

Фрегат королевских ВМС Канады «Торонто» и фрегат ВМС Испании «Санта Мария» прибыли в порт Одессы в понедельник, 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов на Украине.

«Канадский корабль встал [на якорь] в 8.00 (совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД), а 20 минут назад испанский военный корабль пришвартовался на морвокзале», – цитирует UNN Евгения Прокопца, менеджера по связям с общественностью Одесского морского порта.

В пресс-службе порта подтвердили, что речь идет о канадском фрегате «Торонто» и испанском фрегате «Санта Мария».

28 марта сообщалось, что группировка боевых кораблей НАТО вошла в акваторию Черного моря, пройдя через Босфор и Дарданеллы.

В начале марта в одесский порт заходили два корабля НАТО под турецкими флагами, визит был приурочен к учениям ВМС Турции «Голубая родина – 2019».

Ранее порт Одессы посещал американский ракетный эсминец «Дональд Кук».

Отметим, что в воскресенье, 31 марта, на Украине прошел первый тур президентских выборов, по результатам которого действующий глава государства Петр Порошенко проходит во второй тур с почти двукратным отставанием от Владимира Зеленского.