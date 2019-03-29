Эксперт: КПРФ подрывает свою репутацию поддержкой офшорного капиталиста

«Судя по остервенению, с которым зюгановцы добиваются своего, несмотря на решение ЦИК, выявившего грубейшие нарушения со стороны Грудинина, у партии есть обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал отказ главы красноярских коммунистов Петра Медведева исполнить решение ЦИК и принять вакантный мандат депутата Госдумы, который КПРФ хочет отдать Грудинину.

«В логике предпринимателя, оплаченная услуга должна быть оказана», – отметил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Накануне депутат заксобрания Красноярского края Петр Медведев, которому Центризбирком передал вакантный думский мандат, освободившийся после смерти Жореса Алферова, приехал в ЦИК с заявлением об отказе от депутатского места. Свой отказ от мандата Медведев объяснил несогласием с решением Центризбиркома, который отказал в передаче места депутата Павлу Грудинину. ЦИК вновь может рассмотреть вопрос о передаче Грудинину вакантного мандата, лишь в том случае, если 139 человек, идущих перед ним в списке кандидатов от КПРФ, откажутся от предложенного им мандата, пояснил РИА Новости член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Руководство КПРФ планировало вручить мандат Грудинину, но ЦИК отказал. Во-первых, в связи с процедурными нарушениями при подаче Компартией документов на Грудинина, и во-вторых (что более важно) в связи с нарушениями, который допустил сам предприниматель и экс-кандидат в президенты.

«Есть документ Федеральной налоговой службы, что после того, как Павел Николаевич Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Госдумы 1 августа 2016 года, он имел не менее шести счетов в швейцарских банках, а также был стопроцентным владельцем белизского офшора, что категорически запрещено федеральным законодательством. Это первое основание (для отказа в передаче мандата)», – сказал ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

Напомним, что Грудинин не указал в декларации о доходах сведения о владении офшором Bontro LTD в Белизе, о которых выяснилось в ходе бракоразводного процесса бизнесмена. Супруга Грудинина Ирина обратилась в подмосковную полицию с просьбой обеспечить ее безопасность в связи с разделом имущества с бывшим мужем.

Когда Зюганов и его окружение настояли на передаче мандата Грудинину, они поставили себя и партию в крайне неловкое положение: у левой и одновременно патриотической партии появляется имидж партии, поддерживающей офшорный капитализм, отмечает собеседник. Мартынов заметил, что и сто лет назад у предшественников нынешней КПРФ были «грешки» – капиталисты типа Саввы Морозова спонсировали большевиков, чтобы свести личные счеты с фамилией Романовых – «но то были капиталисты не такие отмороженные, не те, которые прячут в офшорах деньги, отжатые от приватизации условно народного имущества».

«Совхоз имени Ленина, которым владеет Грудинин – это символ советского прошлого. Ситуация при которой его приватизировали, а вырученные деньги ушли в офшор, выглядят карикатурно и не ложится в концепцию левой патриотической партии», – подчеркивает Мартынов.

Эксперт полагает, что настаивание на кандидатуре Грудинина может привести к серьезнейшему кризису внутри КПРФ. Партия состоит не только из начальников, которые сидят в теплых кабинетах, но и обычных идейных людей в глубинке. Такие действия наносят удар по идеологии партии.

«Я не знаю каким был Зюганов заместителем заведующего идеологического отдела в конце советских времен, но его богатый политический опыт его здесь подводит», – отмечает эксперт. Мартынов считает, что внутрипартийная дискуссия неизбежно будет идти в контексте нового лидера.

«Развилка простая, либо вы до гробовой доски сохраняете своего лидера, и ждете кто раньше помрет: генсек или партия, либо нужно это переосмыслить», – политолог настаивает, что нужна внутрипартийная дискуссия, новые молодые лидеры и подходы к идеологии. С другой стороны, отмечает эксперт, новое поколение партийцев, которое видит себя на лидерских местах, не в восторге от того, как действующее руководство партии привечает Грудинина.

Добавим, что 23 марта московский суд признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата Госдумы скончавшегося Жореса Алферова.

Дело было возбуждено по обращению кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова.