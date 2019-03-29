Подозреваемого в шпионаже в пользу России шведа отпустили

Прокуратура Швеции освободила из-под стражи мужчину, подозреваемого в незаконном сборе разведывательных данных в пользу России.

«По состоянию на сегодня подозреваемый не может, находясь на свободе, воспрепятствовать расследованию. Поскольку других оснований для ареста нет, я должен отменить его в соответствии с существующим законодательством», – цитирует ТАСС ведущего расследование прокурора Матса Юнгквиста.

В прокуратуре отмечают, что расследование продолжается в соответствии с планом. По словам Юнгквиста, следствие носит «деликатный характер».

Мужчина был «задержан с поличным» в Стокгольме в конце февраля якобы во время встречи с офицером российской Службы внешней разведки.

По данным шведских СМИ, он работает в Швеции в сфере информационных технологий. Передачей секретных данных он занимался предположительно с 2017 года.

По информации полиции безопасности Швеции СЕПО, он якобы «был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от шести месяцев до четырех лет тюремного заключения.

Предполагаемого офицера российской разведки также задержали, но он был отпущен после того, как подтвердился его дипломатический статус.

Ранее было названо имя российского дипломата, которого заподозрили в шпионаже – он якобы связан с подданным королевства, арестованным по подозрению в шпионаже в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД писала о странностях в деле о «российском шпионе» и о попытках Швеции найти повод для высылки российского дипломата.