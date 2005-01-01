Шведы ищут повод для высылки российского дипломата

Посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев был вызван в МИД Швеции. Предположительно речь шла о возможной высылке российского дипломата, обвиняемого шведами в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом (проще говоря, в шпионаже). Почему правительство Швеции просто не может объявить российского дипломата персоной нон-грата?

Официальный представитель МИДа Королевства трех корон Патрик Нильссон сообщил, что «мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», но не стал уточнять детали. Шведские источники настаивают, что речь идет о 47-летнем сотруднике посольства, который две недели назад был задержан в ресторане в центре Стокгольма во время обеда с шведским гражданином, обвиненным в передаче россиянину секретной информации.

По решению магистратского суда Стокгольма швед – ученый в области высоких технологий, бывший сотрудник Технического университета Чалмерса в Гётеборге – был задержан, поскольку он «может уничтожить улики». Россиянин, обладающий дипломатическим иммунитетом, был отпущен прямо в ресторане. О добытых или не добытых в результате «задержания с поличным» уликах шведская полиция безопасности (СЭПО) не распространяется. Но шведская сторона настаивает, что россиянин работал на российскую разведку и в посольстве также отвечал за научное сотрудничество.

Шведам очень надо, просто жизненно необходимо кого-то выслать, даже если высылать некого.

Изначально сообщалось, что подозреваемый россиянин уже на следующий день по-тихому покинул Швецию. Теперь вдруг выясняется, что он якобы затаился в недрах посольства, и Татаринцеву должны предъявить ноту о его высылке.

По иронии судьбы, здание российского посольства, четырехэтажный модернистский особняк с бассейном и теннисным кортом во дворе на берегу озера Мэларен, расположено строго на другой стороне улицы Йёрвелсгатан от не менее модернистского комплекса, где находятся редакции крупнейших шведских газет, Dagens Nyheter и Expressen, которые и занимаются раскручиванием скандала, уже явно вопреки желанию СЭПО. То есть буквально дверь в дверь. Идеальная позиция. Следи за тем, кто въезжает или выезжает, если Маттиас Карлссон и другие шведские журналисты решили бы всерьез заниматься собственным расследованием.

Посол Татаринцев – очень квалифицированный и опытный дипломат, к тому же обаятельный человек, вся жизнь которого связана со Швецией (некоторое время он был послом в Исландии, но это исключение). Он прекрасно знает страну, народ и язык и понимает, в какую ситуацию он попал.

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В прошлом году почти открыто говорилось (и Татаринцевым в том числе) о таком удивительном явлении в шведском менталитете, для которого даже придумано отдельное слово – rysskräck – «страх перед русскими». Это совершенно иррациональное представление, которое переживается уже даже не политической элитой, а обществом в целом. Оно, видимо, зародилось еще во время князя Багратиона, перехода русскими войсками Ботнического залива по льду и бомбежки Стокгольма в 1808 году, после чего Швеция навсегда утратила статус мировой державы. Но пышным цветом «страх перед русскими» расцвел в последние лет десять, и немалую роль в этом играют именно шведские СМИ, которым просто больше заняться нечем. После «русской угрозы» вторая по читаемости тема – крах шведского биатлона, но и там русские наследили.

Мы не знаем, реально улетел ли подозреваемый шведами в шпионаже россиянин на другой день после задержания или зачем-то кофе пьет две недели в посольстве. СЭПО могло бы предъявить записи с камер наблюдения в аэропорту или другие доказательства «эвакуации», но явно не хочет. Но оставлять ситуацию без формального завершения просто невозможно – королевский МИД обязан придумать какую-нибудь ноту, иначе это будет выглядеть странно, не по-шведски.

В условной Венгрии, Турции или Словакии историю вполне можно было бы завершить, не обращая внимания на усилия «расследывательской» прессы, направившей фотоаппарат на главный въезд на территорию российского посольства. Но в Швеции с ее бытовым «страхом перед русскими» история просто обязана закончиться «высылкой». Даже в том случае, если высылаемого уже две недели как нет на месте.

Все это – так называемые «местные обстоятельства», с которыми надо просто смириться. Отношения с северным Королевством, конечно, не такие аховые, как с Великобританией, но то же не самые лучшие, и значительная часть напряженности порождена иррациональными шведскими страхами.

Снизить накал страстей в шведском обществе невозможно извне, посольство делает все, что может, но находясь практически в осаде, сложно ожидать каких-то прорывных результатов. Это тот самый случай, когда ноту МИДа Королевства можно воспринять как неизбежное зло, и пусть бы с ним. Они обязаны эту ноту придумать, а мы можем ее спокойно переварить и жить дальше. Шведы будут делать вид, что кого-то выслали, а мы – что подчинились. От нас не убудет.

Даже если последует зеркальный ответ, и Москву покинет кто-то из шведского посольства – хуже уже не станет. В конце концов, их тоже можно поймать за руку. В назидание потомкам, чтоб Багратиона не забывали.