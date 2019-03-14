СВР не стала комментировать сообщения о требовании Швеции выслать дипломата

Служба внешней разведки (СВР) отреагировала на сообщения средств массовой информации о требовании министерства иностранных дел Швеции по высылке из страны российского дипломата.

«Служба внешней разведки не комментирует подобные сообщения СМИ», – сказал официальный представитель СВР Сергей Иванов, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщили, что МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из российских дипломатов покинул страну.

Представитель дипведомства страны Патрик Нильсон подтвердил, что посол России в Стокгольме был вызван в министерство иностранных дел этой скандинавской страны «в связи с работой одного из дипломатов».