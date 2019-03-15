Названо имя российского дипломата – фигуранта «шпионского скандала»

Фигурантом «шпионского скандала» в Швеции является советник российского посольства Евгений Умеренко, пишет местное издание Dagens Nyheter.

Издание опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано задержание якобы подозреваемого в «шпионаже». На одном из кадров, как пишет издание, оказался, в том числе, Умеренко, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщили, что МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из российских дипломатов покинул страну. Его заподозрили в шпионаже – он якобы связан с подданным королевства, арестованным по подозрению в шпионаже в пользу России.

Газета ВЗГЛЯД писала о странностях в деле о «российском шпионе» и о попытках Швеции найти повод для высылки российского дипломата.