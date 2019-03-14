МИД Швеции заподозрил в шпионаже одного из российских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что ведет тесный диалог со службой безопасности страны о деятельности одного из российских дипломатов, подозреваемого в шпионаже.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России из-за деятельности одного из дипломатов. МИД ведет тесный диалог со шведской службой безопасности по этому вопросу. Более подробную информацию предоставить не можем», – передает РИА «Новости» сообщение МИД Швеции.

Ранее СМИ сообщили, что МИД Швеции вызвал посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из российских дипломатов покинул страну.

По данным шведских СМИ, дипломат якобы связан с подданным королевства, которого задержали в феврале по подозрению в шпионаже в пользу России.

1 марта шведский суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу России. Лицо подозреваемого на суде не показали, закрыв его одеялом. Перед этим сообщалось о задержании в Стокгольме двух подозреваемых в шпионаже в пользу России. Заявлялось, что мужчины якобы завербованы агентами российской разведки.

Газета ВЗГЛЯД писала о странностях в деле о «российском шпионе».