Кабмин предложил увеличить выплаты по ОСАГО

Российское правительство выступило с предложением увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей.

Как сообщает «Парламентская газета», речь идет о возмещении ущерба после ДТП со смертельным исходом. Сейчас компенсация в 2 млн рублей устанавливается только в том случае, если пассажир погиб в общественном транспорте, и не распространяется на обычные автомобили.

Кроме того, водителям могут разрешить устанавливать в машине телематические устройства, которые позволят страховым компаниям фиксировать манеру езды и затем привязывать ее к стоимости полиса.

Соответствующие поправки в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности» в четверг рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

В случае принятия поправок изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

В январе также сообщалось, что Минфин предложил увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП вчетверо – с 500 тысяч до 2 млн рублей; если поправки будут приняты, то стоимость ОСАГО может вырасти.