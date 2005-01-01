Ярмольник назвал современный КВН несмешным и непригодным

Во время интервью актер Леонид Яромольник раскритиковал выступления современных команд КВН, а саму передачу назвал непригодной для просмотра.

«КВН был острый, едкий, резкий. Последние несколько лет это смотреть нельзя. Если во всем КВН есть хоть одна шутка хорошая, это уже победа. Двух-трех уже не бывает», – заявил Ярмольник.

По его словам, раньше КВН являлся «кузницей творческой молодежи», откуда выходило много талантливых людей, пишет Ura.ru со ссылкой на «Дождь».

Он также отметил, что цензуры на игре «как таковой нет» и никогда не было. Отвечать, что именно испортило передачу, актер не стал.

Ярмольник добавил, что приглашение первых лиц государства на игру было когда-то его идеей.

Актер много лет присутствовал в жюри игры, однако недавно перестал принимать участие в передаче после конфликта с ее ведущим Александром Масляковым.