ФСБ задержала в Миассе сотрудника центра по разработке баллистических ракет

Управление ФСБ по Челябинской области задержало в Миассе сотрудника государственного ракетного центра имени Макеева, сообщил источник в силовых структурах.

«Информация о задержании в феврале сотрудника ракетного центра имени академика Макеева в Миассе подтверждается», – приводит РИА «Новости» слова своего собеседника.

По его словам, более подробная информация не сообщается в связи с засекреченностью объекта. Однако по данным СМИ, задержанный сотрудник занимался приемку военной продукции ракетного центра, а сейчас подозревается в получении взятки.

В пресс-службе регионального ФСБ подтвердили, не уточняя подробностей, задержание в Миассе сотрудника одного из предприятий. Ракетный центр Макеева информацию пока никак не прокомментировал.

По данным источника с предприятия, задержанный является служащим из 121 военного представительства Министерства обороны России, а не работает в самом ракетном центре.

Центр Макеева занимается разработками баллистических ракет и другими видами вооружений, а также космическими аппаратами.