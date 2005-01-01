Умер сыгравший Гитлера актер Бруно Ганц

Швейцарский актер Бруно Ганц, сыгравший главную роль в фильме «Небо над Берлином» (Вим Вендерс, 1987), умер на 78 году жизни, пишет газета Die Welt.

Сообщается, что актер ушел из жизни в своем доме в Цюрихе, передает ТАСС.

Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе в семье рабочего. Получил мировую известность благодаря главным ролям в фильмах «Небо над Берлином» и «Небо над Берлином 2» (1993).

Российскому зрителю Ганц известен по фильму «Бункер» 2004 года, в котором он сыграл Адольфа Гитлера.

На эпизод из этого фильма, в котором вождь Третьего рейха приходит в бешенство и устраивает своим соратникам разнос, со временем появилось множество пародий, например, о возможном запрете в России Skype и закрытия торрент-трекера Torrents.ru.

Также сыграл в лентах «Чтец» (Стивен Долдри, 2008) и «Американский друг» (Вим Вендерс, 1977). Его последней работой стала роль в триллере Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», вышедшем в 2018 году.