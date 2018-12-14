Сенатор Клишас рассказал о действиях в случае угрозы безопасности Рунета

Централизованное управление российским сегментом интернета может быть введено только в случае возникновения угрозы его устойчивости, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Централизованное управление будет осуществляться только в случаях, когда угроза будет реализовываться. Меры реагирования предполагают необходимость координации действий операторов связи, владельцев инфраструктуры и интернет-компаний по предотвращению угроз и ликвидации последствий их проявлений», – цитирует Клишаса РИА «Новости».

Он отметил, что конкретные мероприятия зависят от вида угроз, а их перечень должен быть предусмотрен в подзаконных актах правительства.



В пояснительной записке к законопроекту об устойчивости Рунета говорится, что в случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета и сети связи общего пользования предлагается возложить на Роскомнадзор осуществление централизованного управления сетью связи общего пользования.

Клишас считает, что затраты российских операторов связи в случае принятия закона снизятся за счет перераспределения функционала по блокировке доступа к запрещенной информации.



Он добавил, что финансирование на приобретение технического оборудования, необходимого для реализации закона, уже заложено в федеральном бюджете. Он напомнил, что решения о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования и приобретении программно-аппаратных средств, обеспечивающих безопасность российского сегмента интернета, были приняты до внесения рассматриваемого законопроекта в Госдуму.

«В частности, федеральный бюджет на 2019-20121 годы предусматривает средства на создание и функционирование этого центра, а также создание, эксплуатацию и развитие информационной системы мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Программа «Информационная безопасность» национального проекта «Цифровая экономика» предусматривает финансирование мероприятий по приобретению программно-аппаратных средств, обеспечивающих безопасность российского сегмента интернета», – сказал он.

Также сенатор высказался о рисках ухудшения интернет-трафика в России после принятия закона.

«Если сопоставить риски, связанные с возможным ухудшением технологических возможностей оператора связи, и последствия ограничения извне работы интернета в России, то последние являются более значительными. Вместе с этим, безусловно, риски, связанные с ухудшением качества трафика, должны быть минимизированы», - сказал Клишас.

Он также ответил на вопрос, при каких угрозах правительством может быть принято решение об отключении российского сегмента интернета от всемирной сети. По его словам, в законопроекте пока невозможно представить исчерпывающий перечень угроз информационной безопасности России.

«Их перечень может быть выявлен в рамках проведения учений государственных органов, операторов связи и владельцев технологических сетей», – сказал он.

Во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу Рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной сети. Его авторами стали сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой.

Проект закона поддержали пять различных министерств и ведомств России.

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