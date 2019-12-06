Определены сроки запуска в серию двигателя для Ка-62

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6 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:47  |  vz.ru
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Российский газ для Венгрии и Сербии застрял в Болгарии

Владимир Путин впервые публично отчитал Болгарию за срывы сроков строительства «Турецкого потока»Фото: gazprom.ru
Болгария затягивает строительство продолжения «Турецкого потока» по своей территории, заявил Владимир Путин. Вероятно, из-за давления со стороны, считает президент. Тут же последовавшие оправдания болгар доверия не вызывают. София подвела не только Газпром, но и своих соседей, у которых могут возникнуть проблемы этой зимой. Подробности...
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Трампу придется согласиться на предложение Путина

Путин хочет, чтобы Трамп быстрее определился с СНВ-3 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин заявил о том, что Россия готова незамедлительно продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Это предложение адресовано США, которые сознательно тянут время, говоря о желании заключить новый трехсторонний договор между Россией, Китаем и США. Но шансов на такой договор нет. Можно только или сохранить старый, или остаться совсем без договора. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Украинским черноземом завладеет Запад

Знаменитая украинская пшеница все больше переходит в руки иностранцевФото: Pavlo Pakhomenko/Zuma/Global Look Press
На Украине готовится едва ли не главный дележ собственности, доставшейся стране после краха СССР – распродажа сельхозземель. Звучат опасения, что знаменитый украинский чернозем попадет в руки иностранцев, прежде всего граждан России. Однако есть признаки того, что жителям Украины поздно бояться – земли страны уже скуплены иностранцами. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
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История Великой полярной армады началась 60 лет назад

Сергей Мардан, публицист
Северный морской путь добавляет глобальному статусу России веса гораздо больше, чем даже военный бюджет. Хотя и оборонный потенциал в освоении Арктики, конечно, тоже явно присутствует. Подробности...
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Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей (где они, кстати, как поживают?). Напоминает как по мощи доказательной базы – она отсутствует, так и политически правильным моментом. Подробности...
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              Определены сроки запуска в серию двигателя для Ка-62

              6 декабря 2019, 14:39

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Российский двигатель для вертолета Ка-62 на замену французскому будет запущен в серию в 2023 году, заявил индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

              «Сертификат типа на двигатель ВК-1600В планируется получить в апреле 2023 года, в этом же году планируется начать его серийное производство», – передает РИА «Новости» слова Сердюкову.

              По его словам, в конце декабря 2019 года планируется получить заключение на эскизный проект двигателя.

              «До конца первого квартала 2020 года намечен выпуск конструкторской документации для испытаний узлов двигателя в составе автономных установок и начало испытаний узлов», – отметил индустриальный директор авиакластера Ростеха.

              Он рассказал также, что ОДК сформировала пул подменных двигателей для SSJ100.

              «Для обеспечения бесперебойной эксплуатации воздушных судов SSJ100 «ОДК-Сатурн» создал и поддерживает специальный пул запасных двигателей SaM146. На сегодняшний день в этом пуле 21 двигатель», – сказал Сердюков.

              По его словам, предоставление подменных двигателей авиакомпаниям осуществляется в максимально короткие сроки.

              «Кроме того, в соответствии с принятым советом директоров ОДК решением в период с апреля по декабрь 2019 года двигатели в аренду авиакомпаниям предоставляются на льготных условиях, что позволило обеспечить высокий уровень исправности самолетов SSJ100 в период высокого летнего сезона 2019 года», – подчеркнул Сердюков.

              По его словам, до конца 2020 года на заводе «Сатурн» планируется локализация до 55% всех ремонтных работ по горячей части двигателя SaM146.

              «Текущий уровень локализации – около 20%. В мае 2019 года «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines подписали меморандум о взаимопонимании по ремонту газогенераторов на «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Стороны совместно разработали план поэтапной передачи ремонтных компетенций на российское предприятие. До конца 2020 года планируется локализация до 55% всех ремонтных работ по горячей части двигателя SaM146 на «ОДК-Сатурн», – сказал Сердюков.

              Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании сети круглосуточных сервисных центров по обслуживанию новейших российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21.


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