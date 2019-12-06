Определены сроки запуска в серию двигателя для Ка-62

Российский двигатель для вертолета Ка-62 на замену французскому будет запущен в серию в 2023 году, заявил индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

«Сертификат типа на двигатель ВК-1600В планируется получить в апреле 2023 года, в этом же году планируется начать его серийное производство», – передает РИА «Новости» слова Сердюкову.

По его словам, в конце декабря 2019 года планируется получить заключение на эскизный проект двигателя.

«До конца первого квартала 2020 года намечен выпуск конструкторской документации для испытаний узлов двигателя в составе автономных установок и начало испытаний узлов», – отметил индустриальный директор авиакластера Ростеха.



Он рассказал также, что ОДК сформировала пул подменных двигателей для SSJ100.

«Для обеспечения бесперебойной эксплуатации воздушных судов SSJ100 «ОДК-Сатурн» создал и поддерживает специальный пул запасных двигателей SaM146. На сегодняшний день в этом пуле 21 двигатель», – сказал Сердюков.

По его словам, предоставление подменных двигателей авиакомпаниям осуществляется в максимально короткие сроки.

«Кроме того, в соответствии с принятым советом директоров ОДК решением в период с апреля по декабрь 2019 года двигатели в аренду авиакомпаниям предоставляются на льготных условиях, что позволило обеспечить высокий уровень исправности самолетов SSJ100 в период высокого летнего сезона 2019 года», – подчеркнул Сердюков.

По его словам, до конца 2020 года на заводе «Сатурн» планируется локализация до 55% всех ремонтных работ по горячей части двигателя SaM146.

«Текущий уровень локализации – около 20%. В мае 2019 года «ОДК-Сатурн» и Safran Aircraft Engines подписали меморандум о взаимопонимании по ремонту газогенераторов на «ОДК-Сатурн» в Рыбинске. Стороны совместно разработали план поэтапной передачи ремонтных компетенций на российское предприятие. До конца 2020 года планируется локализация до 55% всех ремонтных работ по горячей части двигателя SaM146 на «ОДК-Сатурн», – сказал Сердюков.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о создании сети круглосуточных сервисных центров по обслуживанию новейших российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21.