Появилось видео проезда двухэтажного поезда по Крымском мосту

В Сети появилось видео, на котором запечатлено движение двухэтажного поезда по Крымскому мосту.

Ролик был опубликован в соцсети «ВКонтакте».

В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.

Напомним, 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Движение грузовых поездов по Крымскому мосту должно быть открыто 1 июня 2020 года.