Названа дата начала движения грузовых поездов по Крымскому мосту

Грузовое движение по железнодорожной части Крымского моста должно быть открыто 1 июня 2020 года, сообщил замминистра транспорта Владимир Токарев.

«Планируется 1 июня», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что по железнодорожной части моста будут перевозить в первую очередь топливо, стройматериалы, песок, щебень.

Напомним, 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Было опубликовано расписание движения поездов.

Грузовые поезда по Крымскому мосту предполагалось запустить летом 2020 года.