Для школ Забайкалья закупили 57 новых автобусов

Правительство Забайкальского края закупило 57 новых комфортабельных автобусов, на которых будут перевозить 1,5 тыс. местных школьников.

Первую партию из 41 машины образовательным учреждениям Забайкальского края 20 декабря передала исполняющая обязанности замглавы правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова. 16 автобусов будут переданы в детские дома Забайкальского края, другие будут направлены в систему общего образования, сообщается на сайте правительства Забайкалья.

В настоящее время 264 автобуса доставляют 8599 учеников в 213 общеобразовательных организаций. Маршрутная сеть подвоза охватывает 412 населенных пунктов.

«Поддержка федерального центра позволяет уделять развитию образования в регионе все больше внимания. Современные школьные автобусы решают проблему доступности получения качественного обучения школьниками независимо от их места проживания, также обеспечивается безопасность детей», – заявил министр образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Андрей Томских.

Развитие сферы образования в регионе идет благодаря проведению в жизнь властями региона и округа новой экономической политики на Дальнем Востоке.

В целом сфера образования в Забайкальском крае активно развивается. Бюджет региональных нацпроектов в сфере образования составляет более 1,5 млрд рублей. Для повышения качества профессионального образования предусмотрено создание двух центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе 50 мастерских, оснащенных современным оборудованием и ведущих подготовку по стандартам WorldSkills. Открыты технопарки «Кванториум», центры поддержки и сопровождения одаренных детей, строятся ясли.