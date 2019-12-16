Володин объяснил высокую среднюю зарплату у врачей

В большинстве российских регионов врачи не получают 79 тыс. рублей в месяц, так как при формировании статистики учитывается зарплата главврача и его заместителей, нередко в разы превышающая доходы других медиков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Для чистоты отношений: вы называли цифру средней зарплаты врачей 79 тыс. рублей? Это именно что средняя [зарплата] по стране», – сказал Володин, обращаясь к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, передает ТАСС.

При составлении статистических выкладок спикер Госдумы предложил вычесть из списка Москву, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО и Чукотку.

«Здесь наши коллеги присутствуют из разных регионов: В Костромской области какая средняя зарплата у врачей? В Псковской области?», – задал вопрос Володин. Он подчеркнул, что в России нет таких средних зарплат, и добавил, что знает это по своему избирательному округу.

«Ее нет и близко, и 70 нет, нет и 60», – сказал он.

Володин напомнил, что согласно майским указам президента, зарплата врачей и медработников с высшим образованием должна достигнуть 200% от средней зарплаты в регионе, младшего медперсонала – 100%.

«Но есть особенности, потому что тот [зарплатный] фонд, о котором идет речь, включает в себя зарплату главного врача, заместителя, бухгалтера и так далее. А у некоторых еще есть любимые секретари и уборщицы, которые иногда получают и по 100, и по 80 тыс. А дальше уже все это остается обычным врачам. И обычные врачи и тем более молодые специалисты могут получать намного меньше», – продолжил спикер парламента.

По его мнению, было бы правильно издать нормативный акт Минздрава о том, чтобы зафиксировать среднюю зарплату врача в регионе на 55%.

«А так как это двукратная средняя [зарплата], следовательно, от этой двукратной 55% меньше не должен получать врач, а потом уже будут стимулирующие надбавки. Но было бы еще более правильно вывести из этих зарплат зарплату руководителя медицинского учреждения, тогда будет у нас реальная картина по больнице», – сказал Володин.

Он отметил, что при текущей статистике может быть главврач, получающий 200-300 тыс. рублей, и может быть заместитель, получающий немногим меньше.

«Но поверьте, у нас большинство регионов имеют среднюю зарплату по экономике порядка 26-28 тыс. Умножьте на два, это значит, от 52 до 60 тыс. А дальше от этих 60 тыс. – это среднее – что получает молодой специалист? Очень мало», – заключил Володин.

Напомним, в городе Новочеркасск Ростовской области перестала принимать пациентов специализированная инфекционная больница, так как оттуда уволились все врачи стационара.

В октябре сообщалось о массовом увольнении сотрудников челябинского травмпункта, а в конце сентября несколько врачей онкоцентра Блохина в Москве заявили об увольнении из-за ситуации с зарплатами.