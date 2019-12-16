Украинский экс-депутат пришел в восторг от Крымского моста

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что гордится Крымским мостом. Он выразил надежду на урегулирование конфликта и улучшение взаимоотношений с Россией.

«Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. С птичьего полета Крымский мост в ночном тумане. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком. Поверьте, я искренне горжусь! Раньше мне это казалось нереальным, как сказка. Но сегодня это уже наяву!» – написал Журавко в комментарии к ролику с Крымским мостом, который он разместил на своем YouTube-канале.

При этом он добавил, что прошлая и нынешняя власть привела Украину в упадок. «Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», – написал экс-депутат Рады.

Он отметил, что мечтает о прекращении войны и желает, чтобы государства объединились и работали на восстановление мира. Экс-депутат уверен, «что скоро так и произойдет».

«Представьте себе, хотя бы на минутку, в Крым идут украинские поезда. В Крым идет днепровская вода с территории Украины. Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец. Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов. Из Одессы напрямую идут грузы, через Крым в Сочи. Херсон отправляет свои баштаны в Крым и в Сочи. А херсонцы садятся на прямой скорый поезд «Ласточка», ехать на отдых в Крым», – подчеркнул Журавко.

Ранее в Крыму заявили о готовности принимать поезда с Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД