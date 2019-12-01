Обвиняемого до делу «пьяного мальчика» эксперта не уволили

Судмедэксперта Сергея Насонова, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после выявления спирта в крови сбитого насмерть автомобилем в Кировской области мальчика, не отстранили от должности, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве сообщили ТАСС, что «не обладают информацией о требовании уполномоченных органов об отстранении от работы судебно-медицинского эксперта».

В настоящее время он продолжает работать, добавили в министерстве.

Об отстранении Насонова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, ранее ходатайствовал Следственный комитет России.

Напомним, в июле в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу. Тогда проведенная Сергеем Насоновым экспертиза показала наличие этанола в крови погибшего ребенка.

По версии следствия, из-за халатности Насонова образец крови мальчика мог быть испорчен, так как его хранили до пересылки в судебно-химическую лабораторию в ненадлежащих условиях.

Сообщалось, что в ходе допроса в СК Насонов признал, что шестилетний ребенок был трезв.

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