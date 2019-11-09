Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

В селе Возы Поныровского района Курской области водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 18.17 мск, передает РИА «Новости».

«Водитель допустил наезд на женщину-пешехода 1982 года рождения, двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина-пешеход скончалась по дороге в медицинское учреждение», – сообщили в полиции.

Женщина перевозила коляску с ребенком 2015 года рождения, от удара коляску отбросило на обочину. В результате ребенок получил ранения. Его доставили в детскую областную больницу.

Сотрудники полиции установили водителя, подозреваемого в совершении ДТП, и задержали его. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, в апреле автомобиль сбил женщину с коляской в Казани.

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