Отечественное вино предложили продавать до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) направила письмо в правительство, Минфин, Госдуму и Совет Федерации, в котором предложила продлить до полуночи время продажи отечественного вина.

Соответствующие поправки можно внести в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который 19 ноября был принят ГД в первом чтении. Во втором и третьем чтении законопроект планируется рассмотреть в середине декабря, пишут «Известия».

По данным издания, предложения АКОРТ уже рассматривают в Совете Федерации.

В Минсельхозе заявили, что одним из инструментов, который может способствовать продвижению российского вина, может стать зонирование винной полки в местах продажи. Раздельное представление вин из российского винограда в розничной торговле позволит обратить внимание покупателей на отечественную продукцию, но введение этой меры требует дополнительного обсуждения.

Напомним, в июне 2018 года уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предложил ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя.