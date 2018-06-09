Титов предложил ввести спецсбор на импортные вина

Уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предложил ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя.

Как пишет издание «Ведомости», Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложениями по развитию российского виноделия.

В обращении говорится, что для развития отечественного виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку. В данный момент виноделы получают от государства около 1,5 млрд рублей ежегодно. Но, по словам Титова, для выполнения целевых показателей для покупки земли, высадки виноградников, инвестиций в производство и инфраструктуру требуется не менее 50 млрд рублей каждый год.

Для того, чтобы изыскать большую часть необходимых средств, омбудсмен предложил ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя. Размер сбора Титов не назвал, но написал, что так можно собрать до 30 млрд руб.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович заявил изданию, что сбор не будет большим. Так как Россию ввозится ежегодно около 1 млрд бутылок импортного алкоголя, получается, что сбор с бутылки не превысит 30 рублей. При этом вводить его планируют по мере развития виноградарства и роста производства в России.

По данным издания, Путин поручил проработать вопрос министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и помощнику президента Андрею Белоусову.

В декабре 2016 года министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия за 10 лет может вывести на мировой рынок собственное вино.

Напомним, в марте 2018 года сообщалось, что поставки импортного вина в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров, а ажиотаж на российские вина закончился – их производство снизилось до 319,7 млн литров – на 13,4% меньше, чем в прошлом году.