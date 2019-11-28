Появилось видео пуска ракеты «Тополь» в Астраханской области

Опубликовано видео учебного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. При этом жители Башкирии спутали запущенную ракету, след которой заметили в небе, с НЛО.

С 1993 года по 2006 год с космодромов Плесецк и Свободный (сейчас – Восточный) провели семь пусков ракет-носителей «Старт-1», созданных на базе ракет «Тополь». Из них шесть завершились успехом.

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