Запущенный с «Капустина Яра» «Тополь» поразил цель в Казахстане

С полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь», учебная боевая часть которой успешно поразила условную цель в Казахстане, сообщает Минобороны России.

«28 ноября 2019 года с государственного центрального межвидового полигона «Капустин Яр» в Астраханской области боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне «Сары-Шаган», расположенном в Казахстане, с заданной точностью.

Задачи пуска выполнены в полном объеме, подчеркивает Минобороны.

В сентябре также был произведен учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» с Плесецка.