В Башкирии спутали запущенный «Тополь» с НЛО

В Сети опубликовано видео, снятое в Башкортостане вечером в среду, на котором заметен след в небе. Местные жители назвали объект НЛО, хотя на самом деле заметили запущенную с полигона «Капустин яр» МБР «Тополь».

След от «Тополя» заметили в небе в нескольких районах республики, сообщает «Башинформ».

В других регионах также видели след от «Тополя». Так, в Челябинской области жители предположили, что снова взорвался метеорит, пишет 74.ru.

Объект в небе видели и жители Тольятти, след от ракеты напомнил им «падающий метеорит». Аналогичную картину наблюдали жители Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Тополь». Ее учебная боевая часть поразила условную цель на полигоне в Казахстане.