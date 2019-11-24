Соловьев оценил требования нового посла США к России

Телеведущий Владимир Соловьев заметил, что будущий американский посол в России «плохо начал», так как решил, что может ставить Москве какие-либо условия.

«Эх, посол, посол. Плохо начал. Посол решил, что он может требовать от России «выполнить ряд условий». Салливан так и не понял, куда его назначили», – написал Соловьев в своем Telegram.

Ранее сообщалось, что замгоссекретаря США Джон Салливан на полях министерской встречи G20 в Японии рассказал главе МИД России Сергею Лаврову, каких шагов Вашингтон ждет от Москвы.

Напомним, Салливан – кандидат на пост посла США в России, который по некоторым данным уже получил агреман от Москвы.

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