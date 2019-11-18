В Ростехе рассказали о судьбе ОАК

Возможность смены руководства и названия Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая должна войти в состав Ростеха, пока не рассматривалась, сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Что касается смены руководства ОАК, я думаю, об этом даже рано говорить, мы еще даже официально не получили акции. Пока вопрос о замене гендиректора не стоял», – сказал он, передает ТАСС.

В то же время он добавил, что ОАК вряд ли изменит свое название.

Чемезов также отметили, что процесс передачи акций Объединённой авиастроительной корпорации может завершиться в первом полугодии 2020 года. По его словам, после этого следующий год будет посвящен тому, чтобы провести реорганизацию кластера. «Сделать три, может быть, четыре дивизиона», – сказал он.

«Это гражданский, военный, транспортный и, наверное, четвертый будет стратегическая авиация. Может быть, объединим с транспортной, но этот вопрос обсуждается. Естественно, необходимо провести большую работу по сокращению издержек, изменение какое-то будет и в организационной структуре, с тем, чтобы все компании, которые находились ранее в корпорации, они тоже войдут в этот кластер. Те, что занимаются и производством комплектующих, двигателей и так далее, все это будет объединено в одном кластере», – сказал Чемезов.

В то же время Чемезов отметил, что Ростех ведет переговоры по продаже доли в концерне «Техмаш». «У нас уже есть разрешение на продажу «Высокоточных комплексов», сейчас мы получили разрешение, готовится пакет документов. Кроме того, ведутся переговоры по «Техмашу», – уточнил он.

По его словам, перед Ростехом стоит такая задача максимально привлекать частных инвесторов, где это позволяет развивать активы. «Если мы говорим о военном производстве, то в ряде предприятий мы можем продать пакеты до 49%, оставив за собой контроль», – сказал Чемезов.

В октябре сообщалось, что Ростех изучает возможность создания авиакомпании, которая может стать ключевым потребителем новых российских самолетов для финансового оздоровления ОАК.