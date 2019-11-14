Минобороны потребовало взыскать с «Туполева» 4,6 млрд рублей

Минобороны подало иск к компании «Туполев» (входит в ОАК) с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей, следует из картотеки московского арбитража.

Иск поступил в суд 13 ноября и пока не принят, предмет спора не уточняется, передает РИА «Новости».

Это не первый иск Минобороны к авиапроизводителю.

Напомним, 19 июля 2018 года сообщалось, что Министерство обороны России подало в столичный Арбитражный суд иск к авиапроизводителю ПАО «Туполев» на 923 млн рублей. Заявление было зарегистрировано 17 июля.

26 июля Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы второй иск к ПАО «Туполев» на 741,6 млн рублей.