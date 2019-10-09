Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии за 2019 год присуждена ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литий-ионных батарей, сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

В комитете уточнили, что литий-ионные батареи используются начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, заканчивая электроавтомобилями. Аккумуляторы легкие, перезаряжаемые и мощные, могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра, передает РИА «Новости».

Эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии именно разработчикам литий-ионных аккумуляторов.

Оглашение вердикта состоялось в Стокгольме. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 млн шведских крон (более 900 тыс. долларов)

Согласно правилам Нобелевского фонда, официально с именами всех кандидатов, представленных к награде в этом году, можно будет ознакомиться только через 50 лет.

В минувшем году премия была вручена за исследования «контроля эволюции», которые помогают создавать экологически чистые материалы и устойчивое биотопливо, а также бороться с болезнями. Премии удостоились американские ученые Фрэнсис Арнольд и Джордж Смит, а также британец сэр Грегори Винтер.

Церемония награждения по традиции проходит 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833 – 1896).

Ранее лауреатами Нобелевской премии по физике стали Джеймс Пиблз, Дидье Келозу и Мишель Майору за работы в области астрономии и астрофизики. Также были названы лауреаты Нобелевской премии по медицине.

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