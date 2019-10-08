ВТБ прекратил открывать вклады в евро

ВТБ больше не будет открывать вклады в евро, клиентам будут доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте, сообщили в кредитной организации.

«Следуя текущим рыночным трендам, банк ВТБ одним из последних крупных игроков на рынке принял решение об изменении линейки депозитных продуктов: с 8 октября клиентам доступны только накопительные и текущие счета в европейской валюте», – передает РИА «Новости» сообщение банка.

Там отметили, что по уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора.

В ВТБ отметили, что сохраняется возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительных счетах в евро без комиссии за обслуживание. Как заверили в банке, депозитов в других валютах изменения не коснутся.

Напомним, как заявил в воскресенье журналистам в кулуарах форума «Диалог Форт-Росс» глава Сбербанка Герман Греф, отрицательные ставки в евро и долларах на депозиты компаний надо вводить обязательно.

«Не только евро, но и доллар. Обязательно нужно вводить, потому что если мы этого не сделаем, мы станем привлекательным местом для зарабатывания на арбитраже ставок», – сказал глава Сбербанка.

При этом Греф отметил, что Центробанк идет в этом вопросе навстречу.

«Обсуждаем сейчас, конечно же, отрицательные ставки в первую очередь для корпораций, не для физических лиц», – добавил Греф.

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